Экс-игрок «Челси» и «Манчестер Сити» подписал контракт с «Саутгемптоном» до 5 января

Бывший вратарь «Челси» и «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро перешёл в «Саутгемптон», сообщается на официальном сайте клуба. Игрок присоединился к «святым» на правах свободного агента.
По информации источника, 40-летний аргентинский голкипер заключил краткосрочный контракт до 5 января. «Саутгемптон» подписал Кабальеро из-за травм вратарей Алекса Маккарти и Фрейзера Форстера.
Последним клубом Кабальеро был лондонский «Челси», который он покинул летом 2021 года. Ранее голкипер также защищал ворота «Манчестер Сити», «Малаги», «Эльче», аргентинского «Арсенала» и «Бока Хуниорс».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Саутгемптон» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Брайтон»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 6 декабря 2021
-
23:11
-
22:54
-
22:41
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:07
-
21:56
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:38
-
21:29
-
21:16
-
20:57
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:20
-
20:16
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:18
-
19:12
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:42