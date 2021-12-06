Экс-игрок «Челси» и «Манчестер Сити» подписал контракт с «Саутгемптоном» до 5 января

Бывший вратарь «Челси» и «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро перешёл в «Саутгемптон», сообщается на официальном сайте клуба. Игрок присоединился к «святым» на правах свободного агента.



По информации источника, 40-летний аргентинский голкипер заключил краткосрочный контракт до 5 января. «Саутгемптон» подписал Кабальеро из-за травм вратарей Алекса Маккарти и Фрейзера Форстера.



Последним клубом Кабальеро был лондонский «Челси», который он покинул летом 2021 года. Ранее голкипер также защищал ворота «Манчестер Сити», «Малаги», «Эльче», аргентинского «Арсенала» и «Бока Хуниорс».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Саутгемптон» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 очков.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Брайтон»:

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