Алейников – о Ваноли: Карреру тоже никто не знал, а потом он выиграл РПЛ со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Лечче» Сергей Алейников поделился мнением о возможном назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Когда берут нового тренера, то всегда присутствует определенный риск. Когда приходит человек с именем, кто даст гарантию того, что он будет успешен? Предположим, если «Спартак» назначит Марчелло Липпи, есть гарантия, что он вернет команде былую славу? Наверное, нет. Кода пришел Каррера его тоже никто не знал, но он взял и выиграл чемпионат со «Спартаком». Здесь все относительно. Все будет зависеть только от того, как тренер будет работать в связке с руководством клуба. Любое новое назначение тренера — это всегда спорный момент. Восприниматься это будет всегда по-разному.

Как могу охарактеризовать Ваноли? Ну, а что тут можно сказать о нем… Работал в штабе Конте. За его работой в молодежной сборной Италии не следил», — приводит слова Алейникова «РБ Спорт».