Тьяго Силва: АПЛ — самый напряженный чемпионат в Европе

Защитник «Челси» Тьяго Силва поделился мыслями о поражении от «Вест Хэма» (2:3) в чемпионате Англии.

«Мы играли лучше, чем в матче с «Уотфордом», но команда нашего уровня не должна позволять сопернику побеждать вот так, когда игра находится под нашим контролем. Это трудно принять, но не стоит вешать нос.

Этот чемпионат сложен не только физически, но и психологически. В данный момент расписание очень плотное, много травм, и не только у «Челси», это самый напряженный чемпионат в Европе.

Приходится что-то менять, и за это приходится расплачиваться, это не индивидуальный, а командный вид спорта. Не стоит опускать голову, нужно быть готовыми к следующему матчу, потому что мы не можем изменить то, что уже произошло. Однако мы можем повлиять на будущее», — цитирует Силву сайт «Челси».