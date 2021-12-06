Нападающий «Тоттенхэма» в январе может перейти в «Аякс» на правах аренды

«Аякс» хочет арендовать нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Стивена Бергвейна в январе, сообщает The Times.



По информации источника, игрок не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте, поэтому может уйти в аренду.



Форвард выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года, куда перешёл из ПСВ за € 30 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.



В общей сложности Бергвейн провёл 62 матча за команду, в которых забил четыре мяча и сделал девять голевых передач. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «шпор» в 11 матчах и отметился одним ассистом.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Норвич»:

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