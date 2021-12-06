Жеребьёвка 3-го раунда Кубка Англии: «МЮ» сыграет против «Астон Виллы» и другие пары

Сегодня, 6 декабря, состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» досталась «Астон Вилла», матч пройдёт на «Олд Траффорд». «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Шрусбери». «Челси» дома сыграет с «Честерфилдом», «Манчестер Сити» — в гостях со «Суиндоном», а «Арсенал» отправится в гости к «Ноттингем Форесту». «Тоттенхэм» на своём поле сразится с «Моркамом».

Соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы «Лестер» примет дома другой клуб английской Премьер-лиги — «Уотфорд». «Эвертон» сыграет на выезде с «Халлом». Также выделяется пара «Вест Хэм» — «Лидс».

Матчи третьего раунда Кубка Англии пройдут в январе, точные даты станут известны позднее. В сезоне-2020/2021 турнир выиграл «Лестер».