Жеребьёвка 3-го раунда Кубка Англии: «МЮ» сыграет против «Астон Виллы» и другие пары
Поделиться
Сегодня, 6 декабря, состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии.
«Манчестер Юнайтед» досталась «Астон Вилла», матч пройдёт на «Олд Траффорд». «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Шрусбери». «Челси» дома сыграет с «Честерфилдом», «Манчестер Сити» — в гостях со «Суиндоном», а «Арсенал» отправится в гости к «Ноттингем Форесту». «Тоттенхэм» на своём поле сразится с «Моркамом».
Соперник «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы «Лестер» примет дома другой клуб английской Премьер-лиги — «Уотфорд». «Эвертон» сыграет на выезде с «Халлом». Также выделяется пара «Вест Хэм» — «Лидс».
Матчи третьего раунда Кубка Англии пройдут в январе, точные даты станут известны позднее. В сезоне-2020/2021 турнир выиграл «Лестер».
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
00:41
-
00:36
-
00:21
-
00:18
- 6 декабря 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:41
-
23:33
-
23:32
-
23:11
-
22:54
-
22:41
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:07
-
21:56
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:38
-
21:29
-
21:16
-
20:57
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:20
-
20:16
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:48
Партнерский контент