Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адейеми отказался переходить в «Барселону». Игрок хочет продолжить карьеру в Германии

Адейеми отказался переходить в «Барселону». Игрок хочет продолжить карьеру в Германии
Комментарии

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате Германии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, форвард отказался переходить в каталонскую «Барселону». Футболист хочет играть в Бундеслиге, в дортмундской «Боруссии». С вероятностью в 90-95 процентов он перейдёт в немецкий клуб следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала за форварда € 40 млн. «Боруссия», в свою очередь, готова отдать за Адейеми € 35 млн плюс бонусы и хочет предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту.

Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Барселона» готова предложить за Адейеми € 40 млн, «Боруссия» Д — € 35 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021