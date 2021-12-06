Адейеми отказался переходить в «Барселону». Игрок хочет продолжить карьеру в Германии

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате Германии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, форвард отказался переходить в каталонскую «Барселону». Футболист хочет играть в Бундеслиге, в дортмундской «Боруссии». С вероятностью в 90-95 процентов он перейдёт в немецкий клуб следующим летом.
Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагала за форварда € 40 млн. «Боруссия», в свою очередь, готова отдать за Адейеми € 35 млн плюс бонусы и хочет предложить ему € 5 млн в год по 5-летнему контракту.
Контракт Адейеми с «Зальцбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:
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