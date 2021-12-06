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Тренер «Шерифа» Вернидуб: результат должен давить не на нас, а на «Шахтёр»

Тренер «Шерифа» Вернидуб: результат должен давить не на нас, а на «Шахтёр»
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча с «Шахтёром» (7 декабря) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Очень рад опять находиться на Украине на прекрасном стадионе НСК «Олимпийский». Очень счастлив, что снова дома и что завтра предстоит игра с хорошим украинским клубом, лидером – «Шахтёром». Это завершающая игра групповой стадии Лиги чемпионов, к сожалению, ни мы, ни «Шахтёр» дальше не идём, а идут «Реал» и «Интер».

Тем не менее мы счастливы, что, независимо от завтрашней игры, заняли третье место и будем участвовать в 1/16 финала Лиги Европы.

Думаю, результат прежде всего должен давить не на нас, а на «Шахтёр». Мы дома сыграли удачно и победили 2:0, это была первая игра группового этапа. Завтра будет сложный матч, я знаю, что такое клуб «Шахтёр». Но мы тоже готовились и хотим провести один из лучших наших поединков и насладиться игрой. И чтобы этот матч закончился позитивным для нас результатом», — цитирует Вернидуба сайт «Шахтёра».

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