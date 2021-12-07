Эмир Катара недоволен работой Почеттино в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может покинуть французский гранд в ближайшее время. Эмир Катара, который является конечным владельцем «ПСЖ», недоволен работой аргентинского специалиста, информирует Mundo Deportivo.
Согласно сведениям источника, кредит доверия эмира Катара и его окружения по отношению к Маурисио Почеттино уже практически исчерпан. Высокопоставленного чиновника не устраивает бессодержательная игра команды, низкая результативность Лионеля Месси и незначительная роль Почеттино в управлении игрой.
Ранее сообщалось, что работой Почеттино недовольно окружение Лионеля Месси. Напомним, аргентинец перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 9 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
- 7 декабря 2021
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:21
-
00:18
- 6 декабря 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:41
-
23:33
-
23:32
-
23:11
-
22:54
-
22:41
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:07
-
21:56
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:38
-
21:29
-
21:16
-
20:57
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:20
-
20:16
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:54