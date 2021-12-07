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Эмир Катара недоволен работой Почеттино в «ПСЖ»

Эмир Катара недоволен работой Почеттино в «ПСЖ»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может покинуть французский гранд в ближайшее время. Эмир Катара, который является конечным владельцем «ПСЖ», недоволен работой аргентинского специалиста, информирует Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, кредит доверия эмира Катара и его окружения по отношению к Маурисио Почеттино уже практически исчерпан. Высокопоставленного чиновника не устраивает бессодержательная игра команды, низкая результативность Лионеля Месси и незначительная роль Почеттино в управлении игрой.

Ранее сообщалось, что работой Почеттино недовольно окружение Лионеля Месси. Напомним, аргентинец перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 9 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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