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Главный тренер сборной Венгрии рассказал, что «Челси» приобретёт защитника «Фенербахче»

Главный тренер сборной Венгрии рассказал, что «Челси» приобретёт защитника «Фенербахче»
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Венгерский защитник «Фенербахче» Аттила Салаи продолжит карьеру в лондонском «Челси». Об этом сообщил главный тренер сборной Венгрии Марко Росси, указывает Daily Mail с ссылкой на итальянские СМИ.

«Аттила Салаи, выступающий за «Фенербахче», мог бы заиграть в Серии А, но сейчас я думаю, что он перейдёт в «Челси». За ним следили ведущие клубы Испании, но, судя по всему, его переход в «Челси» — дело решённое», — сказал Росси.

Салаи выступает за «Фенербахче» с января 2021 года, куда перешёл из «Аполлон Лимасол» за € 2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 11 млн.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги Салаи сыграл в 14 матчах, в которых отдал два ассиста.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси»:

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