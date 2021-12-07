Штаб Рангника в «МЮ» пополнил спортивный психолог, они работали в «Лейпциге» и «Шальке»

Спортивный психолог Саша Лензе войдёт в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.
По информации источника, вчера, 6 декабря, Лензе уже был представлен игрокам, но приступит к работе после получения визы.
За время своей карьеры в качестве спортивного психолога немецкий специалист успел поработать в дрезденском «Динамо», «РБ Лейпциг» и «Шальке-04». Рангник и Лензе вместе трудились в «Лейпциге» и «Шальке».
Ранее стало известно, что бывший главный тренер канадского «Торонто» Крис Армас войдёт в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Американец заменит Майкла Кэррика, занимавшего пост ассистента главного тренера.
Напомним, ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:
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