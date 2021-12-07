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«Хетафе» и «Атлетик» не выявили победителя в матче 16-го тура Примеры

«Хетафе» и «Атлетик» не выявили победителя в матче 16-го тура Примеры
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В ночь с 6 на 7 декабря на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 16-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Атлетик». Команды сыграли вничью – 0:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хорхе Фигероа Васкес. Ему помогали ассистенты Гвадалупе Поррас Аюсо и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери – Франсиско Саэс Виталь.

После 16 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Атлетик» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко. «Хетафе» за 16 матчей набрал 11 очков, команда находится на 19-м месте. Лидирует в соревнованиях «Реал», набравший за 39 очков за 16 матчей. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

Испания - Примера. 16-й тур
06 декабря 2021, понедельник. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао
Комментарии
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