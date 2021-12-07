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Наставник «Хетафе» едва не напал на судью после матча с «Атлетиком». Его оттянули игроки

Наставник «Хетафе» едва не напал на судью после матча с «Атлетиком». Его оттянули игроки
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Главный тренер «Хетафе» Кике Санчес Флорес получил прямую красную карточку после матча с «Атлетиком» в чемпионате Испании. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 0:0.

После матча главный тренер хозяев активно высказывал претензии в адрес главного тренера, за что ему была показана красная карточку. От арбитра Флореса оттянули собственные футболисты.

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После 16 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Атлетик» располагается на 9-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко. «Хетафе» за 16 матчей набрал 11 очков, команда находится на 19-м месте. Лидирует в соревнованиях «Реал», набравший за 39 очков за 16 матчей. Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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