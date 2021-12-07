В «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса перед решающим матчем с «Ренном» в ЛК

В «Тоттенхэм Хотспур» произошла вспышка коронавирусной инфекции перед матчем заключительного тура групповой стадии Лиги конференций с «Ренном», сообщает Mirror.

По данным источника, 6 из 12 подтверждённых случаев коронавируса в АПЛ выявили именно в «Тоттенхэме».

Матч Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном» состоится 9 декабря в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», начало – 23:00 мск.

После 5 туров «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 7 очков. Команда ещё не гарантировала себе место в плей-офф турнира. «Ренн», в свою очередь, набрав 11 очков, единолично возглавляет турнирную таблицу. Команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира с первого места.