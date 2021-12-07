Норвежский «Тромсё» призывает обратить внимание на нарушение прав человека в Катаре

Норвежский футбольный клуб «Тромсё» разместил на своей форме QR-код, который ведёт на страницу, рассказывающую о нарушениях прав человека в Катаре при подготовке к ЧМ-2022, сообщает в «Твиттере» Nordisk Football.

В разработке формы «Тромсё» принимала участие международная организация Amnesty International, борющаяся за защиту прав человека по всему миру. Также над проектом работал один из мигрантов, работавших в Катаре.

Зимой этого года «Тромсё» уже выступал с критикой ЧМ-2022 в Катаре, призывая бойкотировать турнир. Многие норвежские клубы поддержали это заявление.

В чемпионате Норвегии сыграно 29 из 30 туров, «Тромсё» с 35 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Лидирует действующий чемпион – «Будё-Глимт».