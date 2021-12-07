Ришарлисон вошёл в тройку наиболее результативных бразильцев в истории АПЛ

В ночь с 6 на 7 декабря мск на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 2:1.

В этой игре отличиться удалось 24-летнему бразильскому форварду «ирисок» Ришарлисону. Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», это уже его 41-й гол в чемпионате Англии. По этому показателю он сравнялся с экс-игроком «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Лучше результативность только у нападающего всё того же «Ливерпуля» Роберто Фирмино (70) и форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса (52).

Забитый мяч Ришарлисона в ворота «Арсенала». Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Напомним, Ришарлисон стал игроком «Эвертона» летом 2018 года, перейдя из «Уотфорда» за € 39,2 млн. В текущем сезоне он забил три мяча и отдал две голевые передачи за «ирисок» в 10 матчах во всех турнирах.