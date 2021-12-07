Ришарлисон вошёл в тройку наиболее результативных бразильцев в истории АПЛ

В ночь с 6 на 7 декабря мск на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 2:1.
В этой игре отличиться удалось 24-летнему бразильскому форварду «ирисок» Ришарлисону. Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», это уже его 41-й гол в чемпионате Англии. По этому показателю он сравнялся с экс-игроком «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Лучше результативность только у нападающего всё того же «Ливерпуля» Роберто Фирмино (70) и форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса (52).
Забитый мяч Ришарлисона в ворота «Арсенала». Видео доступно на «Чемпионате».
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Напомним, Ришарлисон стал игроком «Эвертона» летом 2018 года, перейдя из «Уотфорда» за € 39,2 млн. В текущем сезоне он забил три мяча и отдал две голевые передачи за «ирисок» в 10 матчах во всех турнирах.
- 7 декабря 2021
-
09:34
-
09:31
-
09:21
-
09:03
-
08:53
-
08:30
-
08:15
-
08:04
-
07:38
-
06:49
-
04:14
-
02:59
-
02:39
-
02:22
-
01:20
-
00:58
-
00:56
-
00:53
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:21
-
00:18
- 6 декабря 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:41
-
23:33
-
23:32
-
23:11
-
22:54
-
22:41
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:07