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Ришарлисон вошёл в тройку наиболее результативных бразильцев в истории АПЛ

Ришарлисон вошёл в тройку наиболее результативных бразильцев в истории АПЛ
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В ночь с 6 на 7 декабря мск на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 2:1.

В этой игре отличиться удалось 24-летнему бразильскому форварду «ирисок» Ришарлисону. Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», это уже его 41-й гол в чемпионате Англии. По этому показателю он сравнялся с экс-игроком «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Лучше результативность только у нападающего всё того же «Ливерпуля» Роберто Фирмино (70) и форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса (52).

Забитый мяч Ришарлисона в ворота «Арсенала». Видео доступно на «Чемпионате».

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Напомним, Ришарлисон стал игроком «Эвертона» летом 2018 года, перейдя из «Уотфорда» за € 39,2 млн. В текущем сезоне он забил три мяча и отдал две голевые передачи за «ирисок» в 10 матчах во всех турнирах.

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