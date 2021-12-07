Обамеянг не может забить в АПЛ на протяжении 6 матчей
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Капитан лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не забивает в АПЛ шесть матчей подряд, это его худшая серия в турнире. Самая долгая безголевая серия габонца составляла 14 матчей – с февраля по август 2014 года, тогда он выступал за дортмундскую «Боруссию», сообщает в «Твиттере» OptaJoe.
В этом сезоне у Обамеянга 14 матчей в АПЛ, 4 забитых мяча и одна голевая передача. Последний раз капитан «Арсенала» забивал в 9-м туре чемпионата в ворота «Астон Виллы» 22 октября, клуб из Лондона тогда победил со счётом 3:1.
«Арсенал» после 15 туров АПЛ идёт на 7-м месте в турнирной таблице, набрав 23 очка. В прошлом матче команда уступила «Эвертону» 1:2. Ближайший матч «Арсенала» состоится 11 декабря – лондонский клуб дома примет «Саутгемптон».
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