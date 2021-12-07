Артета — о поражении от «Эвертона»: должны были играть намного лучше во втором тайме

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал гостевое поражение от «Эвертона» (1:2) в матче английской Премьер-лиги.
«Разочарован, что мы вот так проиграли в концовке. Если честно, в первом тайме мы плохо работали с мячом. Нам не хватало подходов в штрафную и моментов. Когда же у нас получилось, мы забили гол.
Мы должны были играть намного лучше во втором тайме. Когда они начали более агрессивно прессинговать, у нас появилось больше пространства, мы должны были лучше контролировать игру. У нас были хорошие моменты, но мы не забили. Они были готовы, и если ты не можешь «убить» игру и взять свои три очка, то случается то, что в итоге случилось», — приводит слова Артеты интернет-издание BBC.
«Эвертон» — «Арсенал». Обзор матча. АПЛ 21/22. 15-й тур
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