Бенитес: играя так, как с «Арсеналом», «Эвертон» может победить любую команду
Поделиться
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.
«Это то, о чём я говорил с самого начала — болельщики и игроки вместе, так мы сильнее. Мы увидели дух команды, даже решения ВАР не повлияли на нас. Мы идеально отреагировали. Мы проявили характер, и фанаты получили удовольствие в концовке.
Важно верить в то, что играя так, как в этом матче, мы можем победить любую команду. Всё дело в том, чтобы показывать характер в каждой игре. Это то, чего мы ждём, и, надеюсь, так будет до конца сезона», — приводит слова Бенитеса издание BBC.
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 7 декабря 2021
-
09:34
-
09:31
-
09:21
-
09:03
-
08:53
-
08:30
-
08:15
-
08:04
-
07:38
-
06:49
-
04:14
-
02:59
-
02:39
-
02:22
-
01:20
-
00:58
-
00:56
-
00:53
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:21
-
00:18
- 6 декабря 2021
-
23:53
-
23:48
-
23:41
-
23:33
-
23:32
-
23:11
-
22:54
-
22:41
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:07
Партнерский контент