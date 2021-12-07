Бенитес: играя так, как с «Арсеналом», «Эвертон» может победить любую команду

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Это то, о чём я говорил с самого начала — болельщики и игроки вместе, так мы сильнее. Мы увидели дух команды, даже решения ВАР не повлияли на нас. Мы идеально отреагировали. Мы проявили характер, и фанаты получили удовольствие в концовке.



Важно верить в то, что играя так, как в этом матче, мы можем победить любую команду. Всё дело в том, чтобы показывать характер в каждой игре. Это то, чего мы ждём, и, надеюсь, так будет до конца сезона», — приводит слова Бенитеса издание BBC.

Победный мяч Грея:

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