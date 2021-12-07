С. Индзаги: «Интер» лишь раз побеждал в Мадриде, мы хотим показать топ-игру

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Этот матч — ключевой. „Интер“ лишь раз побеждал в Мадриде. По хода матча у нас будут тяжелые моменты, когда придется окопаться в обороне, но мы приехали сюда играть с характером и хотим добиться успеха.



Это важный для нас матч. Обе команды уже вышли в 1/8 финала, но мы хотим показать топ-игру. Мы продемонстрировали отличный футбол в предыдущей встрече, но этого оказалось мало. Теперь придётся показать чуть больше», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Интер» состоится сегодня, 7 декабря, в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск.