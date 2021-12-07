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Зинченко высказался перед заключительным матчем «Манчестер Сити» на групповом этапе ЛЧ

Зинченко высказался перед заключительным матчем «Манчестер Сити» на групповом этапе ЛЧ
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Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг». Игра состоится сегодня, 7 декабря, в Германии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Все борются, много работают, и нужно отдать всё и в конце сказать себе: я выложился на все сто процентов. Если ты этого заслуживаешь, то ты играешь, а если нет, значит, ты сделал недостаточно.

Неважно, какой это турнир, мы всегда стараемся показать свою лучшую игру, но это только середина сезона. Сейчас мы довольны своими позициями, но впереди еще очень много матчей, и ты не знаешь, что произойдет», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

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