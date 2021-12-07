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Гвардиола: испанские клубы доминировали десятилетие. Посмотрим, сможет ли Англия повторить

Гвардиола: испанские клубы доминировали десятилетие. Посмотрим, сможет ли Англия повторить
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг». Игра состоится сегодня, 7 декабря, в Германии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Конечно, все ребята, которые выйдут на поле, хотят победить, хотя мы очень уважаем «Лейпциг», так же как «Брюгге» и «ПСЖ». Мы хотим прибавлять. Хотим улучшить некоторые вещи — мы точно знаем, какие именно. Чем чаще у нас появляется такая возможность, тем лучше все получается. Это очень большая возможность для нас.

Испания доминировала в клубном футболе десятилетие. Здесь мы пока говорим о двух-трех годах. Посмотрим, сможет ли Англия повторить достижения «Барселоны», «Реала», «Атлетико» и «Валенсии». Все четыре английских клуба вышли из группы, и это большой успех для Премьер-лиги», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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