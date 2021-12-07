Симеоне: меня никогда не волновала лесть и не подавляла критика

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Порту» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Это важный матч. „Порту“ лидирует в чемпионате Португалии. Нам придётся принять вызов и сразиться с ними, если мы хотим их победить. Это выдающаяся команда. Они сильны в защите и обладают хорошим балансом в центре поля.

Я всегда говорю, что слова бесполезны, важны только дела. Я полностью доверяю своей команде. Я тренирую этих ребят, знаю их характер и доверяю им. Меня никогда не волновала лесть и не подавляла критика», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Матч 6-го тура группового этапа ЛЧ между «Порту» и «Атлетико» состоится в Португалии и начнётся сегодня, 7 декабря, в 23:00 мск. Игра станет решающей для обеих команд.



На данный момент в группе В следующая ситуация: «Ливерпуль» набрал 15 очков, «Порту» — 5 очков, у «Милана» и «Атлетико» по 4 очка.