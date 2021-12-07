Литвинов: победы «Спартака» над «Наполи» — самый запоминающийся момент сезона

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов назвал самые запоминающиеся моменты для красно-белых в первой половине нынешнего сезона.

«Лучшие моменты сезона? На первом месте эти две победы над «Наполи». Это два матча, в которых в нас никтоне верил, кроме наших близких, родственников и самых преданных болельщиков. Но нам удалось победить этого сильного соперника. Учитывая, что они в своем чемпионате не проигрывали никому и получили два поражения именно от нас — это, наверное, самый запоминающийся момент сезона.

Какой «Спартак» настоящий? Тот, который сейчас выступает в Лиге Европы. Который борется за первое место и показывает хорошую игру и в плане созидания, и в плане результата», — сказал Литвинов в передаче «Футбол России» в эфире телеканала «Россия 24».