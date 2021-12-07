Марлос покинет «Шахтёр» и вернётся в Бразилию
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Полузащитник «Шахтёра» Марлос покинет донецкий клуб, информирует Footboom.
По информации издания, 33-летний натурализованный украинец отказывается от нового контракта с «Шахтёром» и вернётся в Бразилию по завершении текущего договора, который истекает 31 декабря этого года.
Напомним, в Украине Марлос выступает с 2012 года, тогда он перешёл в харьковский «Металлист». В 2014 году полузащитник перебрался в «Шахтёр», с которым по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины и признавался лучшим футболистом УПЛ. Также он принял украинское гражданство, после чего получил вызов в ряды сборной.
В этом сезоне Марлос чаще выходит со скамейки запасных. У него 2 гола и 4 голевых передачи в 14 матчах чемпионата Украины.
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