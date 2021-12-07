Литвинов — о Витории: если ты ошибся, он может напихать

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался по поводу работы Руя Витории на тренерском мостике красно-белых.

«Все тренеры разные. У каждого свой подход. Не думаю, что все русские тренеры не дают прогрессировать молодым игрокам. Но Руй Витория, учитывая его опыт работы в «Бенфике», делает ставку на то, что ребята из академии подходят к основе и им уже надо давать шанс.

Перед матчем с ЦСКА Витория сказал мне: «Не надо думать, что ты молодой игрок. Тебе 20 лет, для Европы это вполне нормальный возраст, чтобы начинать постоянно играть на этом уровне».

Если ты ошибся, Витория может напихать или подсказать, как исправить ситуацию.

Изменился ли Руй после слухов о Ваноли? Нет, Витория большой профессионал. То, что пишут СМИ, его, как и игроков, не касается. Он продолжает работать так же и ставит задачу побеждать в каждой игре», — сказал Литвинов в передаче «Футбол России» в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, «Спартак» набрал в 17 матчах 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2021/2022.