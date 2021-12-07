Семак рассказал о настрое «Зенита» на матч с «Челси», который не имеет турнирного значения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о настрое своей команды на предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Игра состоится в среду, 8 декабря, в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. Напомним, для клуба из Санкт-Петербурга этот матч уже не имеет турнирного значения — команда Семака гарантированно занимает третье место в группе и получает путёвку в Лигу Европы.

«Настраивать на матч Лиги чемпионов, на мой взгляд, вообще не нужно. Это высший клубный уровень, где всегда присутствует сложность. Иногда излишняя раскрепощенность может негативно отразиться на результате. Посмотрим, как эта раскрепощенность повлияет на наш футбол завтра.

Игра в Лиге чемпионов — это уже запредельная мотивация. Думаю, у «Зенита» не было такого матча, когда бы мы не играли в полную силу — даже когда заранее оформляли чемпионство за несколько туров до окончания чемпионата. Мы всегда стараемся выкладываться по максимуму. Может быть, не всегда получается, но, по крайней мере, желание есть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».