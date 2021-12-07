Ари: хочу вернуться в Россию. Я в форме, через месяц смогу показывать свой футбол

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари рассказал, что хочет вернуться в российскую Премьер-лигу.
«Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет, но агент ведёт разговоры. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что всё без конкретики. Я сказал агенту, что он полностью занимается этим вопросом. Когда договорится с кем-то, скажет об этом мне.
Я в Бразилии, не играл уже 4-5 месяцев. Но уверен, что через месяц смогу показывать свой футбол — причём не так важно, в какой команде. Форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Нужно только играть, чтобы набрать свою лучшую игровую форму.
Планирую прилететь в Россию в январе. Уже разговаривал с женой, с семьей. Хотим прилететь», — цитирует Ари «РБ Спорт».
Последним клубом 35-летнего форварда был «Краснодар», который он покинул летом 2021 года.
- 7 декабря 2021
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