Семак: возможно, Барриос заменит Чистякова в центре защиты в матче с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу кадровых моментов в своей команде перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси». Игра состоится в среду, 8 декабря, в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Играть будут все те, кто будет лучше готов. Станислав Крицюк продолжает реабилитацию, Чистяков дисквалифицирован. Остальные все готовы принять участие в матче.

Кто заменит Чистякова? Как раз сейчас мы думаем об этом. Может, поставим Барриоса в центре защиты — он неплохо там играл. Может, изменим что-то по ходу встречи. В зависимости от хода игры. Время еще есть — посмотрим. Поговорим с игроками, рассмотрим их состояние, чтобы принять решение», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».