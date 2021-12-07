Не стало повара Анны Чуркиной, проработавшей больше 40 лет в «Спартаке»

В понедельник, 6 декабря, ушла из жизни Анна Павловна Чуркина, которая более 40 лет работала поваром в «Спартаке», сообщает пресс-служба московского клуба.
«Приготовленные ей блюда, в том числе знаменитый тарасовский борщ, с теплотой вспоминают многие красно-белые.
Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Анны Павловны», — говорится в сообщении.
Чуркина была поваром в московском клубе с 1962-го по 2003 год. «В «Спартак» я попала по объявлению. Иду в магазин, вижу: «Стадиону «Спартак» требуется повар». Думаю, узнаю, что нужно. Шеф-поваром был такой чёрный, высокий, красивый мужчина. Он зовёт Симоняна: «Никита Палыч, пришла новая женщина, возьмём на работу?» Симонян посмотрел на меня: «Давай, но с испытательным сроком. Посмотрим, на что она способна». 20 июля 1962 года приступила – отработала в итоге 41 год», — рассказывала в 2016 году Чуркина.
- 7 декабря 2021
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