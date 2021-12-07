«Ростов» подписал контракт с 17-летним полузащитником Абдулло Джебовым

17-летний полузащитник юношеской сборной России Абдулло Джебов подписал контракт с «Ростовом», сообщается на официальном сайте команды. Ранее Джебов выступал в УОР №5.



«Переход в «Ростов» – самый важный шаг в моей карьере. Глядя на то, как в клубе выстроена работа с молодыми футболистами, какой подход к ним применяется, а самое главное – какое оказывают доверие, я не мог отказаться от такого предложения. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы оправдать внимание людей, которые причастны к моему приходу в клуб.

С некоторыми ребятами я неплохо знаком. Например, с Артуром Максецовым мы раньше играли за СШОР «Зенит». С вратарём Александром Дьячковым вместе были в Училище олимпийского резерва. Также лично знаю Данилу Сухомлинова», – прокомментировал свой переход Джебов.