Футболисты и болельщики кипрского «Ариса» посадили деревья на месте лесных пожаров

Кипрский «Арис» присоединился к народной акции: в эти дни жители Лимасола занимаются посадкой деревьев на месте пожаров, минувшим летом уничтоживших сотни гектаров леса.
Организаторы таких сходов закупают саженцы на пожертвования и призывают жителей Лимасола и окрестностей участвовать в посадках. Декабрь – удачное для этого время на Кипре: жара спала, периодически идут дожди, и культуры хорошо приживаются. За один день группы добровольцев могут посадить около двух тысяч саженцев.
В выходной день представители клуба, футболисты и болельщики «Ариса» организованно отправились в деревню Ора, где присоединились к группе добровольцев. Наравне со всеми они копали лунки и сажали молодые деревца.
«Зелёный – не только цвет «Ариса». Это образ мышления и стиль жизни – зелёный цвет символизирует гармонию с природой. Мы рады внести свой вклад в восстановление ландшафта. И это была хорошая тренировка», — заявили в клубе.
После 12 матчей «Арис» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра.
- 7 декабря 2021
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