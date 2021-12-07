Футболисты и болельщики кипрского «Ариса» посадили деревья на месте лесных пожаров

Кипрский «Арис» присоединился к народной акции: в эти дни жители Лимасола занимаются посадкой деревьев на месте пожаров, минувшим летом уничтоживших сотни гектаров леса.



Организаторы таких сходов закупают саженцы на пожертвования и призывают жителей Лимасола и окрестностей участвовать в посадках. Декабрь – удачное для этого время на Кипре: жара спала, периодически идут дожди, и культуры хорошо приживаются. За один день группы добровольцев могут посадить около двух тысяч саженцев.



В выходной день представители клуба, футболисты и болельщики «Ариса» организованно отправились в деревню Ора, где присоединились к группе добровольцев. Наравне со всеми они копали лунки и сажали молодые деревца.

«Зелёный – не только цвет «Ариса». Это образ мышления и стиль жизни – зелёный цвет символизирует гармонию с природой. Мы рады внести свой вклад в восстановление ландшафта. И это была хорошая тренировка», — заявили в клубе.



После 12 матчей «Арис» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра.