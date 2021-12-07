«Чемпионат» запустил спецпроект об истории «Барселоны»

«Чемпионат» совместно с официальным спонсором «Барселоны» – компанией ZIC – запустил специальный проект об истории каталонского клуба.



Спецпроект позволяет углубиться в историю «Барселоны» через призму ключевых событий, которые происходили за время существования клуба. Красивое визуальное оформление обеспечивает эффект погружения в материал, а небольшие интерактивные тесты в каждом блоке позволяют оценить уровень вашей футбольной эрудированности.



Основание команды, открытие стадиона «Камп Ноу», рекордный трансфер Марадоны, эра Йохана Круиффа, появление Месси, «золотая эпоха» Гвардиолы, создание нашумевшего трио MSN – обо всём этом коротко, но интересно рассказывается в нашем проекте.

Погружайтесь в историю каталонского клуба по ссылке.