«Чемпионат» запустил спецпроект об истории «Барселоны»
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«Чемпионат» совместно с официальным спонсором «Барселоны» – компанией ZIC – запустил специальный проект об истории каталонского клуба.
Спецпроект позволяет углубиться в историю «Барселоны» через призму ключевых событий, которые происходили за время существования клуба. Красивое визуальное оформление обеспечивает эффект погружения в материал, а небольшие интерактивные тесты в каждом блоке позволяют оценить уровень вашей футбольной эрудированности.
Основание команды, открытие стадиона «Камп Ноу», рекордный трансфер Марадоны, эра Йохана Круиффа, появление Месси, «золотая эпоха» Гвардиолы, создание нашумевшего трио MSN – обо всём этом коротко, но интересно рассказывается в нашем проекте.
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