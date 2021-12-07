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«Акрон» расстался с главным тренером и его штабом

«Акрон» расстался с главным тренером и его штабом
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Футбольный клуб «Акрон», выступающий в ФНЛ, расстался с тренерским штабом. Команду покидает главный Владимир Жапалэу, а также его помощники — Игорь Пикущак и Константин Синеоков, информирует официальный сайт «Акрона».

«Футбольный клуб «Акрон» и Владимир Жапалэу расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Жапалэу тренерский штаб команды также покинут Игорь Пикущак и Константин Синеоков. ФК «Акрон» благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере. Информация о назначении нового главного тренера и его штаба будет объявлена дополнительно», — сообщила пресс-служба «Акрона» на клубном сайте.

Напомним, на данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 36 очков за 25 туров.

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