«Акрон» расстался с главным тренером и его штабом

Футбольный клуб «Акрон», выступающий в ФНЛ, расстался с тренерским штабом. Команду покидает главный Владимир Жапалэу, а также его помощники — Игорь Пикущак и Константин Синеоков, информирует официальный сайт «Акрона».
«Футбольный клуб «Акрон» и Владимир Жапалэу расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Жапалэу тренерский штаб команды также покинут Игорь Пикущак и Константин Синеоков. ФК «Акрон» благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере. Информация о назначении нового главного тренера и его штаба будет объявлена дополнительно», — сообщила пресс-служба «Акрона» на клубном сайте.
Напомним, на данный момент «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 36 очков за 25 туров.
- 7 декабря 2021
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