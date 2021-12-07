Канчельскис: «Зениту» не нужно бояться «Челси». Шансы всегда есть

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси». Игра состоится в среду, 8 декабря, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Челси» в прошедших матчах сыграл вничью, потом проиграл «Вест Хэму». Поэтому они будут играть только на победу. Лига чемпионов — это очень престижный турнир. Но прежде всего — это деньги, об этом не надо забывать, потому что финансирование важно для любой команды. «Челси» будет мотивированным, чтобы набрать максимальное количество очков и остаться на первой строчке в группе. Плюс есть и исторический фактор: были случаи, когда аристократы набирали максимальное количество очков. Шансы всегда есть. Важно, как «Зенит» будет выстраивать свою игру. Посмотрим, как всё сложится.

Хотелось бы при своих болельщиках увидеть интересную игру, а также положительный результат. Однако, конечно, нужно не бояться, быть внимательными и осторожными. Тем более после серии неудач «Челси» главное войти в прежнюю форму, когда они сметали всех подряд и забивали по 3-4 мяча за игру. Мне кажется, «Зенит» попытается сыграть на контратаках: они изучали игру «Челси» и могут исправить всё, что не получилось в гостевом матче», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-экспресс».