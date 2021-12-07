Жоржиньо и Канте не сыграют с «Зенитом»

«Челси» сыграет с «Зенитом» в Лиге чемпионов без ряда игроков основного состава.
Как сообщил на пресс-конференции главный тренер лондонцев Томас Тухель, к матчу не готовы защитники Трево Чалоба и Бен Чилуэлл и центральные полузащитники Жоржиньо, Н'Голо Канте и Матео Ковачич. Жоржиньо беспокоят боли в спине, а Ковачич, только восстановившийся после травмы, сдал положительный тест на коронавирус. Остальные игроки тоже уже некоторое время восстанавливаются и пока не готовы играть.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси» пройдёт 8 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Лондонский «Челси» набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. «Зенит» (4) сыграет в Лиге Европы УЕФА.
- 7 декабря 2021
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