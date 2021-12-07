«Неожиданное решение». В «Енисее» прокомментировали уход главного тренера

Заместитель директора футбольного клуба «Енисей» по спортивной работе Антон Евменов прокомментировал уход Виктора Тренёва с поста главного тренера команды. Напомним, наставник лично изъявил желание покинуть клуб.
«Для нас данное решение Виктора Владимировича Тренёва стало в определённой степени неожиданностью. Мы в рабочем режиме обсуждали планы на межсезонье, работу по селекции, сборы и прочие организационные моменты. Тем не менее уважаем решение тренера, относимся к нему с пониманием. В свою очередь, хотели бы поблагодарить Виктора Владимировича за проделанную работу в очень непростой для команды период, всегда будем вспоминать о нашем сотрудничестве с большой теплотой и желаем успехов в дальнейшей карьере. Также хотели бы отдельно поблагодарить за период работы в женской команде в первом круге сезона-2021.
В связи с озвученными обстоятельствами клуб начинает поиск нового главного тренера, а также формирование тренерского штаба для подготовки ко второй части сезона», — приводит слова Евменова пресс-служба «Енисея» во «ВКонтакте».
- 7 декабря 2021
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