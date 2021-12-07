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Кирилл Левников обслужит матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер»

Кирилл Левников обслужит матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Байер»
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УЕФА назначил арбитров, которые будут работать на матче группового этапа Лиги Европы УЕФА «Ференцварош» — «Байер», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча обслужит российская бригада судей во главе с Кириллом Левниковым. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Резервный рефери — Владислав Безбородов. За VAR будет отвечать Виталий Мешков, которому поможет ассистент Сергей Иванов.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Ференцварош» — «Байер» состоится 9 декабря в Будапеште (Венгрия). Начало встречи — в 23:00 мск. Леверкузенский «Байер» набрал 13 очков и уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира с первого место в группе G. «Ференцварош» (0) останется на 4-м месте и завершит еврокубковый сезон.

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