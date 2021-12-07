«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: текстовая трансляция начнётся в 20:45
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Сегодня, 7 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Противостояние начнётся в 20:45 по московскому времени.
«Горожане» возглавляют турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим обладателем турнира.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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