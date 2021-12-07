Тухель: есть вероятность, что дадим отдохнуть некоторым игрокам «Челси» в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии команды в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом», который состоится завтра, 8 декабря.
«Мы рады, что уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Относительно завтрашней игры ещё не все решения приняты, потому что у команды есть серьёзная перегрузка. Дело не только в травмах, но и в напряжённом графике. Однако я уверен, что футболисты смогут с этим справиться.
Завтрашняя игра не является проблемой с точки зрения перегрузки. У нас был выходной, две хорошие тренировки, и ребята выглядят свежо. Они готовы к встрече с «Зенитом». Проблема заключается в следующем матче в субботу. Существует большая вероятность, что мы дадим отдохнуть некоторым игрокам. Но даже если у нас будут изменения в составе, мы настроим команду на победу, останемся позитивными и не позволим обстоятельствам, которые не можем контролировать, влиять на наш настрой», — приводит слова Тухеля BBC.
- 7 декабря 2021
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