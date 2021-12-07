В РФС сообщили, что камеры на матче ЦСКА — «Зенит» были отключены не хакерами

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской рассказал, что отключение камер на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2) произошло не из-за хакерской атаки.



«Наряду с представителями служб безопасности лиги и клуба присутствовали представители МВД. Что касается хакерской атаки, есть два независимых заключения компаний, занимающихся IT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия фактически невозможно. Основная версия: это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам. Сотрудники клуба заверили, что они продолжают выявлять причины инцидента, который произошёл с системой видеонаблюдения. Более того, они сообщили, что по установлении факта этого события написано заявление в правоохранительные органы.



На заседании было обсуждено несколько важных моментов. Я не готов сейчас вам говорить о выводах, к которым пришёл комитет, потому что члены комитета запросили у сотрудников лиги и клуба некоторую дополнительную информацию, исходя из которой будет подготовлено заявление. Оно в том числе ляжет в основу решения, которое будет принимать КДК в четверг. Думаю, это заявление случится даже сегодня. Совещание закончилось совсем недавно, мы думаем, что коллеги уже успели связаться со своими сотрудниками. Надеемся получить ответы на вопросы в течение часа, и дальше подготовим соответствующее заявление», — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

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