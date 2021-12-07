В РФС сообщили, что камеры на матче ЦСКА — «Зенит» были отключены не хакерами

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской рассказал, что отключение камер на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит» (0:2) произошло не из-за хакерской атаки.
«Наряду с представителями служб безопасности лиги и клуба присутствовали представители МВД. Что касается хакерской атаки, есть два независимых заключения компаний, занимающихся IT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия фактически невозможно. Основная версия: это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам. Сотрудники клуба заверили, что они продолжают выявлять причины инцидента, который произошёл с системой видеонаблюдения. Более того, они сообщили, что по установлении факта этого события написано заявление в правоохранительные органы.
На заседании было обсуждено несколько важных моментов. Я не готов сейчас вам говорить о выводах, к которым пришёл комитет, потому что члены комитета запросили у сотрудников лиги и клуба некоторую дополнительную информацию, исходя из которой будет подготовлено заявление. Оно в том числе ляжет в основу решения, которое будет принимать КДК в четверг. Думаю, это заявление случится даже сегодня. Совещание закончилось совсем недавно, мы думаем, что коллеги уже успели связаться со своими сотрудниками. Надеемся получить ответы на вопросы в течение часа, и дальше подготовим соответствующее заявление», — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».
- 7 декабря 2021
-
18:58
-
18:49
-
18:41
-
18:35
-
18:33
-
18:17
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:32
-
17:23
-
17:18
-
17:14
-
16:46
-
16:30
-
16:21
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
15:39
-
15:27
-
15:16
-
15:13
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:37
-
14:20
-
14:06
-
14:00