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«Барселона» может в январе купить Эдинсона Кавани, летом игрок станет свободным агентом

«Барселона» может в январе купить Эдинсона Кавани, летом игрок станет свободным агентом
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может в январе продолжить карьеру в испанской Примере. В трансфере 34-летнего игрока заинтересована «Барселона», сообщает Sport.es.

По информации источника, уругваец сам предложил свои услуги каталонскому клубу. У «Барселоны» существует проблема с нападающими, поэтому сине-гранатовые готовы приобрести форварда в январе. Кавани хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» их-за перехода в стан «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Кавани рассчитывает продолжить карьеру в элитном футболе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в переходе Эдинсона летом 2022 года, когда у него истечёт контракт с «Манчестер Юнайтед».

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги уругвайский нападающий забил один гол в пяти матчах. Transfermarkt оценивает уругвайского игрока в € 6 млн.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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