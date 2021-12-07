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«Милан» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Милан» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция начнётся в 23:00

«Милан» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция начнётся в 23:00
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Сегодня, 7 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу квартета B. Команда Юргена Клоппа в 5 играх еврокубкового турнира набрала 15 очков. У их ближайших преследователей из «Порту» 5 очков. «Милан» (4) располагается на третьем месте в группе. «Атлетико» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы B. «Челси» является действующим обладателем турнира. «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов в 2020 году. Ранее обладателем кубка Лиги чемпионов стал «Ливерпуль».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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