«Милан» — «Ливерпуль»: текстовая трансляция начнётся в 23:00
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Сегодня, 7 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени.
«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу квартета B. Команда Юргена Клоппа в 5 играх еврокубкового турнира набрала 15 очков. У их ближайших преследователей из «Порту» 5 очков. «Милан» (4) располагается на третьем месте в группе. «Атлетико» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы B. «Челси» является действующим обладателем турнира. «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов в 2020 году. Ранее обладателем кубка Лиги чемпионов стал «Ливерпуль».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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