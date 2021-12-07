Силва в третий раз подряд стал игроком месяца в «Ман Сити» — впервые в клубной истории

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком команды в ноябре, сообщается на сайте «горожан».
Португалец набрал 48% голосов. Второе место в голосовании занял защитник Жоау Канселу, у него 35%, третьим с 17% голосов стал полузащитник Родриго Эрнандес. Силва стал игроком месяца в третий раз подряд, ранее подобное не удавалось ни одному футболисту в истории «Манчестер Сити».
В ноябре Силва сыграл в пяти матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Полузащитник выступает за «горожан» с 2017 года, куда перешёл из «Монако». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» располагается на 1-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 35 очков.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Сити»:
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