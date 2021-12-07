«Аякс» заинтересован в аренде вратаря «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может в январе на правах аренды покинуть клуб. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Аякс», сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, переговоры между представителями клубов проходили в то время, когда главным тренером «красных дьяволов» был ещё Уле-Гуннар Сульшер. Пока что неизвестны планы нового наставника «Ман Юнайтед» Ральфа Рангника на Хендерсона.
Дин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.
В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие лишь в одном матче Кубка Лиги, в котором оставил свои ворота на замке.
Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:
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