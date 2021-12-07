Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аякс» заинтересован в аренде вратаря «Манчестер Юнайтед»

«Аякс» заинтересован в аренде вратаря «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может в январе на правах аренды покинуть клуб. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Аякс», сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, переговоры между представителями клубов проходили в то время, когда главным тренером «красных дьяволов» был ещё Уле-Гуннар Сульшер. Пока что неизвестны планы нового наставника «Ман Юнайтед» Ральфа Рангника на Хендерсона.

Дин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.

В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие лишь в одном матче Кубка Лиги, в котором оставил свои ворота на замке.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере вратаря «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021