«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Противостояние начнётся в 20:45 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиэле, Клостерман, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Форсберг, Нкунку, Собослаи, Силва.

«Манчестер Сити»: Стеффен, Зинченко, Аке, Стоунз, Уолкер, Де Брёйне, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Марез, Грилиш.

«Горожане» возглавляют турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим победителем турнира.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.