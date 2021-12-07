Итальянский журналист: Итальяно превращает воду в вино. Может, он сделает так с Кокориным

Итальянский журналист Стефано Чекки выразил надежду на то, что главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно сможет помочь раскрыться российскому нападающему Александру Кокорину.



«Вклад Итальяно в успех команды невероятен. Кажется, что он превращает воду в вино. С Сапонарой и Дунканом он сотворил чудо. Кто знает, может, он сможет сделать так же с Кокориным и Амрабатом», — приводит слова Чекки Fiorentina News со ссылкой на Radio Bruno Toscana.

В нынешнем сезоне Александр выходил на поле в четырёх матчах итальянской Серии А, в общей сложности сыграв 28 минут. Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Напомним, действующее соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года.