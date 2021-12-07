Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Итальянский журналист: Итальяно превращает воду в вино. Может, он сделает так с Кокориным

Итальянский журналист: Итальяно превращает воду в вино. Может, он сделает так с Кокориным
Комментарии

Итальянский журналист Стефано Чекки выразил надежду на то, что главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно сможет помочь раскрыться российскому нападающему Александру Кокорину.

«Вклад Итальяно в успех команды невероятен. Кажется, что он превращает воду в вино. С Сапонарой и Дунканом он сотворил чудо. Кто знает, может, он сможет сделать так же с Кокориным и Амрабатом», — приводит слова Чекки Fiorentina News со ссылкой на Radio Bruno Toscana.

В нынешнем сезоне Александр выходил на поле в четырёх матчах итальянской Серии А, в общей сложности сыграв 28 минут. Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Напомним, действующее соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года.

Новость по теме
«Фиорентина» готова разорвать контракт с Кокориным, если не отдаст его в аренду зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021