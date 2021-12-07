Марш, уволенный из «Лейпцига», может войти в тренерский штаб Рангника в «Ман Юнайтед»

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Джесси Марш может войти в тренерский штаб Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает в «Твиттере» United Update со ссылкой на The Times.



Напомним, 5 декабря «РБ Лейпциг» объявил об увольнении Марша. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Под руководством 48-летнего американского специалиста «Лейпциг» провалил первую половину сезона в Бундеслиге. За 14 туров «быки» набрали всего 18 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.



Ранее стало известно, что главный тренер «Нью-Йорк Ред Буллз» Герхард Штрубер отказался войти в тренерский штаб Рангника в «МЮ».

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

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