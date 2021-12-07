Глава «Уфы» заявил, что клуб может исчезнуть

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о финансовом состоянии клуба.

«Раньше мы финансировались БСК (Башкирская содовая компания). У нас был миллиард рублей. Всё было чётко, Шамиль мог выстраивать стратегию. Потом случилось, что случилось. Загвоздка лишь в том, что глава республики искал нового большого спонсора. И он нашёл его. Мы знаем, с кем конкретно был разговор. Был интерес от крупной компании. Название раскрыть не могу. И получилось так: два больших руководителя хлопнули по рукам, и дело пошло. Но у каждой государственной компании есть своё бюджетирование. Пока всё затягивается, а нам сейчас лишь бы не загнуться.



Мы изворачиваемся как можем. Перебрали всех свободных агентов, молодых игроков. Сейчас клуб на последнем издыхании. И если нам на этом этапе не помочь, то может произойти катастрофа. Всё может быть плохо, потому что мы достали все наши скрытые резервы. Может ли клуб исчезнуть? Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.



Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Оба встанем, чемоданчики соберём и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком. Я уже писал заявление об уходе», — цитирует Мурзагулова «Спорт-экспресс».