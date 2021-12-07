«Пари Сен-Жермен» — «Брюгге»: Мбаппе оформил дубль, забив 2 гола за 5 минут

Сегодня, 7 декабря, проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Брюгге». Встреча идёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция).



Килиан Мбаппе оформил дубль, забив гол на 7-й минуте. Первый гол Килиан забил на 2-й минуте. Анхель Ди Мария сделал мягкий заброс в штрафную, Мбаппе оторвался от опекуна и с близкого расстояния пробил Симона Миньоле.



«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу квартета A. Команда Хосепа Гвардиолы в 5 играх еврокубкового турнира набрала 12 очков. У их ближайших преследователей из «Пари Сен-Жермен» 8 очков. «РБ Лейпциг» (4) располагается на третьем месте в группе. «Брюгге» с 4 очками замыкает турнирную таблицу группы A. «Челси» является действующим победителем турнира.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.