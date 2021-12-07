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«Реал» и «Интер» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«Реал» и «Интер» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Реала» и «Интера» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Интер».

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Родриго, Йович.

Запасные: Лунин, Фуидиас, Вальехо, Начо, Марсело, Камавинга, Васкес, Асенсио, Иско, Вальверде, Азар, Диас.

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

Запасные: Кордац, Раду, Димарко, Коларов, Дзанотти, де Врей, Гальярдини, Сенси, Фалеро, Видаль, Санчес.

Обслужит встречу немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Феликс Брих. Ему будут помогать ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери – Даниэль Шлагер.

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